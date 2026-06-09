Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

World Sailing сняла все ограничения с российских юниоров-яхтсменов

World Sailing сняла все ограничения с российских юниоров-яхтсменов
Комментарии

Международная федерация парусного спорта (World Sailing) сняла все ограничения с российских юниоров, об этом сообщили на официальном сайте федерации.

Решение было принято на собрании совета World Sailing в штаб-квартире в Лондоне (Великобритания).

Теперь российские юниоры-яхтсмены могут выступать на всех международных соревнованиях под эгидой World Sailing с национальным флагом и гимном.

Напомним, российские яхтсмены были отстранены от всех международных стартов под эгидой Международной федерации парусного спорта с 1 марта 2022 года. В 2025 году World Sailing допустила российских спортсменов до участия в соревнованиях в нейтральном статусе.

Материалы по теме
«На прошлой неделе я чуть не умерла». Симона Байлз провела несколько дней в больнице
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android