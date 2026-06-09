World Sailing сняла все ограничения с российских юниоров-яхтсменов

Международная федерация парусного спорта (World Sailing) сняла все ограничения с российских юниоров, об этом сообщили на официальном сайте федерации.

Решение было принято на собрании совета World Sailing в штаб-квартире в Лондоне (Великобритания).

Теперь российские юниоры-яхтсмены могут выступать на всех международных соревнованиях под эгидой World Sailing с национальным флагом и гимном.

Напомним, российские яхтсмены были отстранены от всех международных стартов под эгидой Международной федерации парусного спорта с 1 марта 2022 года. В 2025 году World Sailing допустила российских спортсменов до участия в соревнованиях в нейтральном статусе.