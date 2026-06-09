Призёр чемпионата мира Илья Бородин высказал недовольство форматом проведения ЧР в Казани

Бронзовый призёр чемпионата мира на дистанции 400 м комплексом Илья Бородин рассказал, что недоволен расписанием заплывов на чемпионате России в Казани.

«Сейчас не до лучших результатов. Последнюю сотню я доплывал на зубах, на характере. Думаю, на чемпионате Европы всё будет иначе. И отдохну получше, и, надеюсь, там бассейн будет более подготовлен к соревнованиям.

Это очень необычный формат чемпионата, когда мы вчера вечером плыли 200 м комплексом, а сегодня утром и вечером должны плыть 400 м. Немного интересная программа. Кто её составил, молодцы. Хотелось бы в следующий раз разводить дистанции.

Перед 400 м нужна пауза. Вот на международных соревнованиях эта дистанция вообще в первый день. Я привык всегда плавать так. Надо менять программу. Кажется, я должен до Олимпиады всегда плыть 400 м комплексом в первый же день», – передаёт слова Бородина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.