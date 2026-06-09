Бородин — о Маршане: думаю, что в Париже от него будут трястись трибуны

Чемпион мира на короткой воде на дистанции 400 м комплексом Илья Бородин рассказал об учёбе в университете и об ожиданиях от публики на чемпионате Европы.

«На открытый чемпионат Италии решил не ехать, у меня государственный экзамен в университете, диплом. Нужно сейчас посвятить больше времени учёбе, посетить альма‑матер и сдать экзамены. Учусь на тренера. Смоленскому государственному университету спорта большой привет. Верю в пятёрки!

Встреча с Леоном Маршаном (французский пловец. – Прим. «Чемпионата») на чемпионате Европы? Думаю, что в Париже от него будут трястись трибуны. На Олимпиаду я не ездил, нас не пустили, так что не удалось посмотреть, как там болеют за парижских спортсменов. Но меня такая обстановка только подтолкнёт к лучшим результатам. Он у себя дома как один из самых популярных людей в принципе, не только среди спортсменов», – передаёт слова Бородина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, чемпионат Европы по водным видам спорта пройдёт в Париже (Франция) с 31 июля по 16 августа.