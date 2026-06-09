Пригода: больше попыток — больше шансов на успех, задача — отбираться на трёх дистанциях

Двукратный чемпион мира по плаванию Кирилл Пригода рассказал, почему активно тренирует три дистанции.

«Хороший заплыв, играл в свою игру, по сторонам не смотрел. Начал быстро, вышел в лидеры и удержал. Так что всем доволен. Конечно, трудно плыть сразу три дистанции, это нужно уметь сочетать и скорость, и силу, иметь выносливость. Но я с большим вниманием отношусь к тренировочному процессу и до последнего стараюсь не упускать из актива все три дистанции. Прекрасно понимаю, что они все дополняют друг друга.

Выносливость может подарить второе дыхание на «полтиннике» и сотке, а высокая скорость из спринта может помочь уверенно начать 200 метров. Тренироваться буду до последнего, но загадывать не стану. Работаем в рамках этого сезона, планка такая же, как год назад, отбираться на всех трёх дистанциях.

Отношусь к этому спокойно, это уникальный набор навыков, но могу назвать много спортсменов с такими же характеристиками, которые стараются держать все три дистанции. Чем больше попыток – тем больше шансов на успех», – передаёт слова Пригоды корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.