Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Пригода: когда будем вставать рядом с Маршаном — решать будет характер

Пригода: когда будем вставать рядом с Маршаном — решать будет характер
Комментарии

Двукратный чемпион мира по плаванию Кирилл Пригода рассказал об ожиданиях от конкуренции с иностранными пловцами на чемпионате Европы.

«Ребята в команде знают, что я всегда настраиваюсь отрабатывать «от» и «до», от первого дня до последнего. Составы у нас собираются сильные – как у мужчин, так и у женщин. Одно дело всё это на бумаге – красиво, быстро и эффектно, но другое дело – вставать рядом с итальянцами, голландцами, британцами, французами во главе с Маршаном. Это уже будет совсем другое, решать будет характер.

Задача – сохранять спокойствие, не впадать в истерию, что бы ни случилось. Истерия – криптонит для супермена. Попытки бывают после неудач, а неудачи всегда быстро забываются. Конкуренция будет сильная, много интересных заплывов жду, так что смотрите, следите, а мы постараемся выступить достойно», – передаёт слова Пригоды корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Чемпионат Европы пройдёт в Париже (Франция) с 31 июля по 16 августа.

Материалы по теме
Корнев: выгоднее рекорд мира побить на чемпионате мира — больше денег дадут
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android