Пригода: когда будем вставать рядом с Маршаном — решать будет характер

Двукратный чемпион мира по плаванию Кирилл Пригода рассказал об ожиданиях от конкуренции с иностранными пловцами на чемпионате Европы.

«Ребята в команде знают, что я всегда настраиваюсь отрабатывать «от» и «до», от первого дня до последнего. Составы у нас собираются сильные – как у мужчин, так и у женщин. Одно дело всё это на бумаге – красиво, быстро и эффектно, но другое дело – вставать рядом с итальянцами, голландцами, британцами, французами во главе с Маршаном. Это уже будет совсем другое, решать будет характер.

Задача – сохранять спокойствие, не впадать в истерию, что бы ни случилось. Истерия – криптонит для супермена. Попытки бывают после неудач, а неудачи всегда быстро забываются. Конкуренция будет сильная, много интересных заплывов жду, так что смотрите, следите, а мы постараемся выступить достойно», – передаёт слова Пригоды корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Чемпионат Европы пройдёт в Париже (Франция) с 31 июля по 16 августа.