Шевляков: чемпионат Европы — очень статусный турнир, амбиции максимальные

Российский пловец Роман Шевляков, отобравшийся на чемпионат Европы — 2026, рассказал, что настроен на борьбу на предстоящем европейском первенстве.

«Я преодолел два важных для себя рубежа. Это первая победа на 100 м баттерфляем на длинной воде на чемпионате России. Раньше я выигрывал 50 м «батом» и на короткой воде. А на длинной воде сотня — ещё не было. И это мой первый отбор на международные соревнования по длинной воде. Я этому очень рад.

Многолетний опыт, работа над конкретными элементами над стартами и поворотами. И теперь есть прогресс. Видимо, моменты для улучшения – дальше, поэтому будем стараться. Есть пара месяцев до Парижа.

Чемпионат Европы – это очень статусный турнир. Амбиции у меня самые максимальные – и в личных, и в эстафетных видах. Надо идти шаг за шагом. Сначала – отобраться в полуфинал, потом – и в финал. А дальше нужно бороться за пьедестал и личные рекорды.

На Маре Нострум был отличный турнир в плане соперничества, первая пятёрка мирового рейтинга, основные соперники на чемпионате Европы, я был в борьбе, так что жду соревнований», – передаёт слова Шевлякова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.