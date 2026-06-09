Шевляков рассказал о своём «кошачьем» жесте после победы

Чемпион мира на короткой воде в комбинированной эстафете 4×50 м Роман Шевляков рассказал, почему показал «кошачьи ушки» после победы.

«Я изображаю кошачьи ушки. У моей девушки фамилия Котова. Как стали с ней встречаться, мне понравился этот жест. Она у меня прям действительно как кошка. Сейчас она находится далеко, но смотрела трансляцию. Жуткие нервы.

Честно скажу, смотреть всегда тяжелее, чем плыть самому. А с трибуны за меня болели мама, папа и племянник. Ещё собака с ними приехала, но она дома осталась, её в бассейн не пустили. У родителей большой дом, там три кошки живут. Зоопарк целый. Когда в таком количестве кошки у нас стали заводиться, пошутить с Женей Рыловым не успели. Но думаю, что сейчас он кинет мне респект», – передаёт слова Шевлякова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.