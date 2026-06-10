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ЕС может внести Дворковича, Дегтярёва и Позднякова в санкционный список — EUobserver

ЕС может внести Дворковича, Дегтярёва и Позднякова в санкционный список — EUobserver
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Европейский союз рассматривает наложение санкций на президента Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадия Дворковича. Об этом сообщает портал EUobserver со ссылкой на имеющиеся в распоряжении источники. Причиной служит публичная поддержка Дворковичем политических действий на Украине, а также его бывший статус президента Федерации шахмат России (ФШР).

Также, предположительно, в список тех, кого потенциально Евросоюз может подвергнуть санкциям, входят министр спорта России Михаил Дегтярёв, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

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