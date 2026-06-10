Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Клебо, Дюплантис и Вонн вошли в топ-100 самых влиятельных спортсменов года по версии Time

Клебо, Дюплантис и Вонн вошли в топ-100 самых влиятельных спортсменов года по версии Time
Комментарии

Американский журнал Time составил список из 100 наиболее влиятельных спортсменов 2026 года. В их число вошли представители олимпийских видов спорта — лыжных гонок, лёгкой атлетики, горнолыжного спорта и других. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с фамилиями спортсменов, вошедших в эту категорию.

Топ-100 влиятельных спортсменов 2026 года по версии журнала Time. Олимпийские виды спорта:

  • Йоханнес Клебо (лыжные гонки);
  • Линдси Вонн (горнолыжный спорт);
  • Джессика Диггинс (лыжные гонки);
  • Арман Дюплантис (лёгкая атлетика, прыжки с шестом);
  • Микаэла Шиффрин (горнолыжный спорт);
  • Тадей Погачар (велоспорт);
  • Эйлин Гу (фристайл).

Среди прочих, в список вошли Сёхэй Отани (бейсбол), Фернандо Мендоса (американский футбол), Сакуон Баркли (американский футбол), Джордан Штольц (конькобежный спорт), Оксана Мастерс (паралимпийские виды спорта), Аарон Джадж (бейсбол), Фаит Кипьегон (лёгкая атлетика).

Материалы по теме
Алиса Лью и Илья Малинин вошли в список 100 самых влиятельных людей в спорте 2026 года
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android