Клебо, Дюплантис и Вонн вошли в топ-100 самых влиятельных спортсменов года по версии Time

Американский журнал Time составил список из 100 наиболее влиятельных спортсменов 2026 года. В их число вошли представители олимпийских видов спорта — лыжных гонок, лёгкой атлетики, горнолыжного спорта и других. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с фамилиями спортсменов, вошедших в эту категорию.
Топ-100 влиятельных спортсменов 2026 года по версии журнала Time. Олимпийские виды спорта:
- Йоханнес Клебо (лыжные гонки);
- Линдси Вонн (горнолыжный спорт);
- Джессика Диггинс (лыжные гонки);
- Арман Дюплантис (лёгкая атлетика, прыжки с шестом);
- Микаэла Шиффрин (горнолыжный спорт);
- Тадей Погачар (велоспорт);
- Эйлин Гу (фристайл).
Среди прочих, в список вошли Сёхэй Отани (бейсбол), Фернандо Мендоса (американский футбол), Сакуон Баркли (американский футбол), Джордан Штольц (конькобежный спорт), Оксана Мастерс (паралимпийские виды спорта), Аарон Джадж (бейсбол), Фаит Кипьегон (лёгкая атлетика).