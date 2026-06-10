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ВФЛА назвала предварительную квоту для участия на Всемирной зимней универсиаде — 2027

ВФЛА назвала предварительную квоту для участия на Всемирной зимней универсиаде — 2027
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Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) назвала предварительную квоту для участия на XXXIII Всемирной зимней универсиаде 2027 года в китайском Чанчуне.

«Предварительная квота для участия составляет 12 человек — шесть мужчин и шесть женщин.

А путь на Универсиаду начнётся уже этой осенью. Отборочным стартом станут всероссийские соревнования среди студентов по легкоатлетическому кроссу, которые пройдут в октябре 2026 года», — говорится в заявлении пресс-службы организации.

Напомним, в конце мая исполнительный комитет Международной федерации университетского спорта (FISU) принял решение допустить всех российских студентов-спортсменов к соревнованиям под эгидой организации в статусе нейтральных атлетов (Student Neutral Athlete).

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