Егор Корнев вновь побил рекорд России на дистанции 100 м вольным стилем

Чемпион мира по плаванию в комбинированной эстафете 4×100 м россиянин Егор Корнев побил рекорд России на дистанции 100 м вольным стилем.

Корнев справился с заплывом за 46,99 секунды.

Егор Корнев стал седьмым в мировой истории плавания атлетом, справившимся с дистанцией менее чем за 47 секунд.

Следующим важным стартом для российских представителей водных видов спорта станет чемпионат Европы, который пройдёт в Париже, Франция, с 25 июля по 8 августа.

Мировой рекорд на дистанции 100 м вольным стилем – 46,40 секунды. Его установил китайский пловец Пань Чжаньлэ 31 июля на Олимпийских играх – 2024 во Франции.