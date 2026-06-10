Дарья Клепикова одержала победу на 100 м вольным стилем на ЧР-2026 в Казани

Чемпионка мира по плаванию Дарья Клепикова одержала победу на дистанции 100 м вольным стилем на чемпионате России — 2026 в Казани.

Клепикова завершила дистанцию с результатом 53,45 секунды. Серебряным призёром в данном виде программы стала Александра Кузнецова (53,80). Замкнула тройку призёров Кира Манохина, которая завершила заплыв за 54,18 секунды.

Стоит отметить, Клепикова и Кузнецова выполнили норматив для участия в чемпионате Европы — 2026 в Париже (Франция).

Плавание. Чемпионат России — 2026. Казань. 100 м, вольный стиль, женщины:

1. Дарья Клепикова – 53,45.

2. Александра Кузнецова – 53,90.

3. Кира Манохина – 54,18.

4. Елизавета Клеванович – 54,52.

5. Дарья Сурушкина – 54,54.