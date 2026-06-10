Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Дарья Клепикова одержала победу на 100 м вольным стилем на ЧР-2026 в Казани

Дарья Клепикова одержала победу на 100 м вольным стилем на ЧР-2026 в Казани
Комментарии

Чемпионка мира по плаванию Дарья Клепикова одержала победу на дистанции 100 м вольным стилем на чемпионате России — 2026 в Казани.

Клепикова завершила дистанцию с результатом 53,45 секунды. Серебряным призёром в данном виде программы стала Александра Кузнецова (53,80). Замкнула тройку призёров Кира Манохина, которая завершила заплыв за 54,18 секунды.

Стоит отметить, Клепикова и Кузнецова выполнили норматив для участия в чемпионате Европы — 2026 в Париже (Франция).

Плавание. Чемпионат России — 2026. Казань. 100 м, вольный стиль, женщины:

1. Дарья Клепикова – 53,45.
2. Александра Кузнецова – 53,90.
3. Кира Манохина – 54,18.
4. Елизавета Клеванович – 54,52.
5. Дарья Сурушкина – 54,54.

Материалы по теме
Рылов ушёл, а Колесников опять лучший в мире. Мощное начало ЧР по плаванию — 2026!
Рылов ушёл, а Колесников опять лучший в мире. Мощное начало ЧР по плаванию — 2026!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android