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Егор Корнев стал седьмым пловцом в мире, преодолевшим 100 м менее чем за 47 секунд

Егор Корнев стал седьмым пловцом в мире, преодолевшим 100 м менее чем за 47 секунд
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Обладатель золотой и серебряной медалей чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года в Сингапуре россиянин Егор Корнев является седьмым пловцом в истории мирового плавания, который разменял 47 секунд на дистанции 100 м вольным стилем.

Корнев проплыл 100 м за 46,99 секунды на чемпионате России, который проходит в Казани с 6 по 11 июня.

До Егора Корнева 100 м вольным стилем менее чем за 47 секунд преодолели:

  1. Пань Чжаньлэ (Китай) — 46,40 секунды (мировой рекорд). Установлен 31 июля 2024 года на Олимпийских играх в Париже.
  2. Сезар Сьело (Бразилия) — 46,91 секунды. Установлен 30 июля 2009 года на чемпионате мира в Риме. Действовал как мировой рекорд 13 лет.
  3. Давид Попович (Румыния) — 46,86 секунды. Результат зафиксирован 13 августа 2022 года на чемпионате Европы в Риме.
  4. Ален Бернар (Франция) — 46,94 секунды. Результат зафиксирован 23 апреля 2009 года на чемпионате Франции.
  5. Калеб Дрессел (США) — 46,96 секунды. Результат зафиксирован 21 июля 2019 года на чемпионате мира в Кванджу (Южная Корея).
  6. Джек Алекси (США) – 46,99 секунды. Результат зафиксирован 3 июня 2025 года на чемпионате США в Индианаполисе.

Отметим, Сьело и Бернар добились своих результатов в 2009 году, который пришёлся на пик использования «супергидрокостюмов», которые давали мощный толчок скорости в то время.

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