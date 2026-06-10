Корнев — о рекорде страны: надо сиять, а не думать. Я человек, бывает, и лентяйничаю

Чемпион мира – 2025 в комбинированной эстафете пловец Егор Корнев прокомментировал время, которое показал на 100 м вольным стилем на чемпионате России – 2026 в Казани. Корнев проплыл дистанцию за 46,99 секунды, установив новый рекорд страны.

«Я просто свою работу выполняю — и всё. Поставлены задачи — к ним стремимся. Мировой бы побить… Но я и так рад, разменял 47 секунд, люблю гулять «на соплях». Всё идёт как надо пока, меня не вырубило, но «полтинники» меня подизмотали.

Хотел проплыть ровненько, даже не думал, что так хорошо получится. Если завтра смогу ещё скинуть — будет вообще замечательно.

Надо сиять, а не думать, вот и всё. Я как человек, бывает, и лентяйничаю. Всё в голове, все преграды — это игры разума, надо уметь договариваться с собой, правильно обозначать цель и думать в верном русле. Психосоматику никто не отменял», — передаёт слова Корнева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.