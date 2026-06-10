Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Корнев — о рекорде страны: надо сиять, а не думать. Я человек, бывает, и лентяйничаю

Корнев — о рекорде страны: надо сиять, а не думать. Я человек, бывает, и лентяйничаю
Комментарии

Чемпион мира – 2025 в комбинированной эстафете пловец Егор Корнев прокомментировал время, которое показал на 100 м вольным стилем на чемпионате России – 2026 в Казани. Корнев проплыл дистанцию за 46,99 секунды, установив новый рекорд страны.

«Я просто свою работу выполняю — и всё. Поставлены задачи — к ним стремимся. Мировой бы побить… Но я и так рад, разменял 47 секунд, люблю гулять «на соплях». Всё идёт как надо пока, меня не вырубило, но «полтинники» меня подизмотали.

Хотел проплыть ровненько, даже не думал, что так хорошо получится. Если завтра смогу ещё скинуть — будет вообще замечательно.

Надо сиять, а не думать, вот и всё. Я как человек, бывает, и лентяйничаю. Всё в голове, все преграды — это игры разума, надо уметь договариваться с собой, правильно обозначать цель и думать в верном русле. Психосоматику никто не отменял», — передаёт слова Корнева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Рылов ушёл, а Колесников опять лучший в мире. Мощное начало ЧР по плаванию — 2026!
Рылов ушёл, а Колесников опять лучший в мире. Мощное начало ЧР по плаванию — 2026!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android