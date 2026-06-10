Чемпионка мира Клепикова рассказала о своих проблемах при заплывах на ЧР в Казани

Чемпионка мира по плаванию Дарья Клепикова рассказала, какие проблемы она испытывает во время заплывов на чемпионате России — 2026 в Казани.

«К победам привыкнуть нельзя, но мне приятно выигрывать, наверное, приятнее будет выигрывать с хорошим результатом. Хотела проплыть по своему лучшему времени, но не получилось. Вчера и на разминке было легко, и на дистанции. Чувствовала, что могу прибавить, а сегодня уже на разминке почувствовала, что не так лежу и как-то хочется понять, что не так было.

Это даже не усталость, не уверена, может, я не восстановилась, плохо ела, спала. Посмотрим, какой фактор повлиял. Но я рада, что попала на чемпионат Европы. Надо улучшаться, наблюдаю со стороны, что можно себе взять на заметку по технике. На Европе жду всех, все должны быть в хорошей форме. Со всеми буду рада посоперничать», – передаёт слова Клепиковой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.