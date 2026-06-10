Клепикова — о Корневе: в шоке от рекордов Егора, хочу делать такой же мощный старт

Чемпионка мира по плаванию Дарья Клепикова прокомментировала результаты, которые демонстрирует на чемпионате России — 2026 Егор Корнев. Ранее пловец установил новый рекорд страны на дистанции 100 м вольным стилем — 46,99 секунды.

«До сих пор в шоке от рекордов Егора Корнева, мне очень нравится смотреть за тем, как Егор плывёт по технике, он сразу выделяется среди всех остальных. Очень круто, что на 50 метрах, что на 100 метрах он обновляет свои же рекорды, это вдохновляет, три дня подряд рекорды. У него нестандартная техника, интересная, она выделяется.

Хочу делать такой же мощный старт, как у Егора, выход – и сразу уходить. А то я со своим стартом пока где-то сзади. Не скажу, что чья-то техника особенно нравится, но круто, когда подстраивают технику под себя. Как комфортно, так и плывут. У всех абсолютно разная техника, все по-разному сложены, это физиология. Не знаю кого выделить, но моя мне не нравится, вижу у себя много недостатков», — передаёт слова Клепиковой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.