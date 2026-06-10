Егор Корнев установил второй рекорд России за день на чемпионате страны в Казани

Чемпион мира — 2025 в комбинированной эстафете пловец Егор Корнев установил второй рекорд России за день. Корнев выиграл полуфинальные заплывы на 50 м баттерфляем на чемпионате страны в Казани, преодолев дистанцию за 22,59 секунды. Ранее пловец показал лучший результат в истории страны на дистанции 100 м вольным стилем (46,99).

Второе место в полуфинальных заплывах занял Данил Марков (22,98), замкнул тройку лидеров Роман Шевляков с результатом 23,09 секунды. Финальный заплыв в данном виде программы состоится завтра, 11 июня.

Плавание. Чемпионат России – 2026. Казань. 50 м баттерфляй, полуфиналы, мужчины:

1. Егор Корнев – 22,59.

2. Данил Марков – 22,98.

3. Роман Шевляков – 23,09.

4. Олег Костин – 23,11.

5. Егор Юрченко – 23,21.