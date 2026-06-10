Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Егор Корнев установил второй рекорд России за день на чемпионате страны в Казани

Егор Корнев установил второй рекорд России за день на чемпионате страны в Казани
Комментарии

Чемпион мира — 2025 в комбинированной эстафете пловец Егор Корнев установил второй рекорд России за день. Корнев выиграл полуфинальные заплывы на 50 м баттерфляем на чемпионате страны в Казани, преодолев дистанцию за 22,59 секунды. Ранее пловец показал лучший результат в истории страны на дистанции 100 м вольным стилем (46,99).

Второе место в полуфинальных заплывах занял Данил Марков (22,98), замкнул тройку лидеров Роман Шевляков с результатом 23,09 секунды. Финальный заплыв в данном виде программы состоится завтра, 11 июня.

Плавание. Чемпионат России – 2026. Казань. 50 м баттерфляй, полуфиналы, мужчины:

1. Егор Корнев – 22,59.
2. Данил Марков – 22,98.
3. Роман Шевляков – 23,09.
4. Олег Костин – 23,11.
5. Егор Юрченко – 23,21.

Материалы по теме
Рылов ушёл, а Колесников опять лучший в мире. Мощное начало ЧР по плаванию — 2026!
Рылов ушёл, а Колесников опять лучший в мире. Мощное начало ЧР по плаванию — 2026!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android