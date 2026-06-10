Корнев: на «сотке» рекорды звучат престижнее, пара сотых — и я в тройке быстрейших в мире

Чемпион мира по плаванию в комбинированной эстафете 4×100 м россиянин Егор Корнев прокомментировал свой рекорд России на дистанции 100 м вольным стилем.

«Настрой был проплыть максимально быстро, на «сотке» рекорды звучат попрестижнее. К тому же у меня седьмое время в истории – это уже серьёзно. Но хочется быстрее. Если смотреть по совокупности, я вошёл в клуб тех, кто разменял 47 секунд.

Ещё пару сотых скинуть — и я в тройке быстрейших в истории буду, на всей планете. Это миг, не ощутить даже, вот так незаметно у нас и складываются рекорды. Постараюсь завтра что-нибудь сделать», – передаёт слова Корнева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.