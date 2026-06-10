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Пловчиха Токарева рассказала о том, как учится на программиста

Пловчиха Токарева рассказала о том, как учится на программиста
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Победительница чемпионата России на дистанции 200 метров баттерфляем пловчиха Виктория Токарева рассказала, как совмещает спорт и учёбу.

«Трудно совмещать учёбу и спорт, в прошлом году я много училась, но ещё и плавала, почти не отдыхала. Сейчас перешла в колледж, там будет проще. Спасибо им за поддержку.

Я хотела уйти после девятого класса, чтобы было попроще, не сдавать ЕГЭ. Пошла на программиста, потом… кто знает, может быть, и передумаю. Раньше я прямо хотела, но сейчас уже сомневаюсь. Огромного желания нет.

Меня тут много кто поддерживает, друзья, семья. Мама приехала с сестрой, мои подружки сидели с плакатами. Верим в лучшее», – передаёт слова Токаревой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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