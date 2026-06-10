Пловчиха Токарева высказалась о правилах отбора на международные старты

Победительница чемпионата России на дистанции 200 метров баттерфляем пловчиха Виктория Токарева рассказала, как отнеслась к тому, что она не поедет на чемпионат Европы в этом году.

«По времени я примерно так и планировала, что будет 2,11 примерно, а место…Стремилась, но не верила в себя, что смогу победить. Это первая такая победа у меня на чемпионате России по длинной воде.

Если бы выполнила норматив, было очень хорошо. Но у меня лучший результат до этого был 2,12 – проплыть на 2,09 в текущей ситуации было бы невозможно. Будем настраиваться на следующий год. На Кубке России мне не хватило десятых до первенства Европы, сейчас рассчитывала улучшить результат. Отсюда нет отбора, так я бы поехала. Лето без международных стартов, но я там никогда и не была ещё», — передаёт слова Токаревой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.