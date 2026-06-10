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Корнев прокомментировал свой четвёртый рекорд России за один чемпионат страны

Корнев прокомментировал свой четвёртый рекорд России за один чемпионат страны
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Чемпион мира — 2025 в комбинированной эстафете пловец Егор Корнев прокомментировал своё выступление на чемпионате России — 2026 в Казани на дистанции 50 м баттерфляем. Корнев установил новый рекорд страны в полуфинале — 22,59 секунды. Ранее пловец уже стал автором трёх новых лучших достижений страны.

«Мне бы выспаться! Сплю по пять часов тут, больше не получается. Но если спортсмен готов, он в любом состоянии покажет хорошее время. Опоздал на старт? С тренером заболтался. Забыл, что на старт надо. Бежал к тумбочке. Ребята уже стояли в очках, скоро свисток. А я только бегу, очки надеваю. Смех просто.

Надеюсь, что это не пик формы. Ещё много всего впереди. Если о рекордах России, больше радости дал полтинник кролем. Он был самый свежий, эмоциональный, физический. Хорошо я себя выхолостил», – передаёт слова Корнева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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