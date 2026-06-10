Корнев: потихонечку на новую квартиру откладываю, парочку мировых — и всё на мази будет

Чемпион мира — 2025 в комбинированной эстафете пловец Егор Корнев в шутливой форме признался, что воспринимает серию рекордов страны на чемпионате России — 2026 как способ накопить на новую квартиру.

«Наверное, не видел такого, чтобы четыре рекорда за чемпионат. Но я же свои перебиваю, а не кучу разных. Обогнал Олега Костина, до этого — Климента Колесникова и Владимира Морозова. Климент расстроился? А что ему расстраиваться? Он уже всё доказал. Человек — лучший в мире на спине, полтинник плавает замечательно. Близко к нему только он, он и ещё раз он. О чём тут переживать?

Есть вероятность, что будет и шесть рекордов… Я так, потихонечку на новую квартиру откладываю. Российских рекордов надо много, конечно, для этого. А на международных соревнованиях, если парочку мировых рекордов сделать, всё будет на мази. Можно в Париже и сделать. Хэштег «помогите накопить», — передаёт слова Корнева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.