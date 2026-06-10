Чемпионат России по плаванию — 2026: результаты финальных заплывов 10 июня

Сегодня, 10 июня, в Казани продолжился чемпионат России по плаванию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.
Водные виды спорта. Плавание. Чемпионат России — 2026. Казань (результаты финалов):
Мужчины
800 м, вольный стиль:
1. Савелий Лузин – 7.50,89.
2. Андрей Филипец – 7.55,17.
3. Кирилл Мартынычев – 7.55,24.
4х200 м, вольный стиль:
1. Москва (Николай Колесников, Михаил Довгалюк, Даниил Пузанов, Даниил Шаталов) – 7.15,67.
2. Санкт-Петербург (Андрей Черепков, Котов Роман, Александр Аксеновских, Константин Кириллов) – 7.19,23.
3. Самарская область (Александр Кудашев, Георгий Злотников, Савелий Кузнецов, Кирилл Зиновьев) – 7.20,01.
Женщины
200 м, баттерфляй:
1. Виктория Токарёва – 2.11,49.
2. Александра Верменич – 2.11,70.
3. Дарья Рогожинова – 2.11,79.
100 м, вольный стиль:
1. Дарья Клепикова – 53,45.
2. Александра Кузнецова – 53,90.
3. Кира Манохина – 54,18.
800 м, вольный стиль:
1. Арина Пантина – 8.32,59.
2. Анна Егорова – 8.37,35.
3. Анастасия Саратова – 8.41,85.