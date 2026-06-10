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Летсиль Тебого выиграл этап Бриллиантовой лиги в Осло на дистанции 200 м

Летсиль Тебого выиграл этап Бриллиантовой лиги в Осло на дистанции 200 м
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Олимпийский чемпион — 2024 ботсванский легкоатлет Летсиль Тебого одержал победу на дистанции 200 м на этапе Бриллиантовой лиги — 2026 в Осло, Норвегия.

Тебого завершил забег, показав результат 19,84 секунды. Вторым на финише стал южноафриканец Синесипо Дембиле (20,12), замкнул тройку лидеров представитель Тринидада и Тобаго Джерим Ричардс с результатом 20,50 секунды. Отметим, лидер сезона, дебютант Бриллиантовой лиги австралиец Гаут Гаут занял шестое место (20,60).

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига. Осло. 200 м, мужчины:

1. Летсиль Тебого (Ботсвана) — 19,84.
2. Синесипо Дембиле (ЮАР) — 20,12.
3. Джерим Ричардс (Тринидад и Тобаго) — 20,50.
4. Рейнир Мена (Куба) — 20,53.
5. Тимоти Мумунталер (Швейцария) — 20,58.
6. Гаут Гаут (Австралия) — 20,60.

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