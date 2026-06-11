Чемпионка ОИ Альфред с лучшим результатом сезона одержала победу на 100 м на этапе БЛ

Олимпийская чемпионка – 2024 представительница Сент-Люсии Жюльен Альфред одержала победу на этапе Бриллиантовой лиги – 2026 в Осло (Норвегия), показав лучший результат сезона в мире – 10,76 секунды.

Альфред выиграла этап в Осло, опередив обладательницу предыдущего лучшего времени в сезоне представительницу Британских Виргинских островов Адеджу Ходж на 0,01 секунды (10,77). Второй на финише в Осло стала британка Эми Хант с результатом 10,99 секунды, замкнула тройку лидеров новозеландская спринтерша Зое Хоббс (11,03).

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига. Осло. 100 м, женщины:

1. Жюльен Альфред (Сент-Люсия) – 10,76.

2. Эми Хант (Великобритания) – 10,99.

3. Зое Хоббс (Новая Зеландия) – 11,03.

4. Минке Бисхопс (Нидерланды) – 11,06.

5. Богларка Такач (Венгрия) – 11,08