Результаты шестого этапа Бриллиантовой лиги — 2026 в Осло

Вчера, 10 июня, в Осло (Норвегия) прошёл шестой этап Бриллиантовой лиги — 2026 по лёгкой атлетике. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.
Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига – 2026. Шестой этап. Осло (Норвегия):
Мужчины
200 м
1. Летсиль Тебого (Ботсвана) – 19,84.
2. Синесифо Дамбиле (ЮАР) – 20,12.
3. Джерим Ричардс (Тринидад и Тобаго) – 20,50.
400 м с/б
1. Алисон Дос Сантос (Бразилия) – 46,89.
2. Карстен Вархольм (Норвегия) – 47,40.
3. Калеб Дин (США) – 48,22.
800 м
1. Купер Люткенхаус (США) – 1.42,08.
2. Эммануэл Ваньоньи (Кения) – 1.42,09.
3. Марко Ароп (Канада) – 1.43,33.
1 миля
1. Тимоти Черуйот (Кения) – 3.48,21.
2. Яред Нугус (США) – 3.48,21.
3. Кэмерон Майерс (Австралия) – 3.48,35.
5000 м
1. Аддису Йихуне (Эфиопия) – 12.47,62.
2. Бирхану Балев (Бахрейн) – 12.47,73.
3. Андреас Альмгрен (Швеция) – 12.48,61.
Прыжки с шестом
1. Кёртис Маршалл (Австралия) – 5,82.
2. Сондре Гуттормсен (Норвегия) – 5,72.
3. Сэм Кендрикс (США) – 5,72.
Тройной прыжок
1. Джордан Скотт (Ямайка) – 17,66.
2. Энди Диас Эрнандес (Италия) – 17,59.
3. Мохаммед Яссер Трики (Алжир) – 17,43.
Женщины
100 м
1. Жюльен Альфред (Сент-Люсия) – 10,76.
2. Эми Хант (Великобритания) – 10,99.
3. Зои Хоббс (Новая Зеландия) – 11,03.
400 м
1. Хенриетте Йегер (Норвегия) – 49,52.
2. Лурдес Глория Мануэль (Чехия) – 50,13.
3. Наталья Буковецкая (Польша) – 50,34.
400 м с/б
1. Эмма Заплеталова (Словакия) – 53,13.
2. Рашелл Клэйтон (Ямайка) – 53,50.
3. Джасмин Джонс (США) – 54,09.
3000 м с/п
1. Фревейни Хайлу (Эфиопия) – 8.24,22.
2. Ликина Амебав (Эфиопия) – 8.25,15.
3. Сенайет Гетачев (Эфиопия) – 8.25,85.
Тройной прыжок
1. Давислейди Веласко (Куба) – 14,85.
2. Сали Сарр (Сенегал) – 14,75.
3. Леянис Перес Эрнандес (Куба) – 14,60.
Метание копья
1. Янь Цзыи (Китай) – 67,11.
2. Сигрид Борге (Норвегия) – 61,92.
3. Адриана Вилагош (Сербия) – 61,33.
Толкание ядра
1. Чейз Джексон (США) – 20,74.
2. Джессика Схилдер (Нидерланды) – 20,11.
3. Сара Миттон (Канада) – 19,89.