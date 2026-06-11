Результаты шестого этапа Бриллиантовой лиги — 2026 в Осло

Вчера, 10 июня, в Осло (Норвегия) прошёл шестой этап Бриллиантовой лиги — 2026 по лёгкой атлетике. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига – 2026. Шестой этап. Осло (Норвегия):

Мужчины

200 м

1. Летсиль Тебого (Ботсвана) – 19,84.

2. Синесифо Дамбиле (ЮАР) – 20,12.

3. Джерим Ричардс (Тринидад и Тобаго) – 20,50.

400 м с/б

1. Алисон Дос Сантос (Бразилия) – 46,89.

2. Карстен Вархольм (Норвегия) – 47,40.

3. Калеб Дин (США) – 48,22.

800 м

1. Купер Люткенхаус (США) – 1.42,08.

2. Эммануэл Ваньоньи (Кения) – 1.42,09.

3. Марко Ароп (Канада) – 1.43,33.

1 миля

1. Тимоти Черуйот (Кения) – 3.48,21.

2. Яред Нугус (США) – 3.48,21.

3. Кэмерон Майерс (Австралия) – 3.48,35.

5000 м

1. Аддису Йихуне (Эфиопия) – 12.47,62.

2. Бирхану Балев (Бахрейн) – 12.47,73.

3. Андреас Альмгрен (Швеция) – 12.48,61.

Прыжки с шестом

1. Кёртис Маршалл (Австралия) – 5,82.

2. Сондре Гуттормсен (Норвегия) – 5,72.

3. Сэм Кендрикс (США) – 5,72.

Тройной прыжок

1. Джордан Скотт (Ямайка) – 17,66.

2. Энди Диас Эрнандес (Италия) – 17,59.

3. Мохаммед Яссер Трики (Алжир) – 17,43.

Женщины

100 м

1. Жюльен Альфред (Сент-Люсия) – 10,76.

2. Эми Хант (Великобритания) – 10,99.

3. Зои Хоббс (Новая Зеландия) – 11,03.

400 м

1. Хенриетте Йегер (Норвегия) – 49,52.

2. Лурдес Глория Мануэль (Чехия) – 50,13.

3. Наталья Буковецкая (Польша) – 50,34.

400 м с/б

1. Эмма Заплеталова (Словакия) – 53,13.

2. Рашелл Клэйтон (Ямайка) – 53,50.

3. Джасмин Джонс (США) – 54,09.

3000 м с/п

1. Фревейни Хайлу (Эфиопия) – 8.24,22.

2. Ликина Амебав (Эфиопия) – 8.25,15.

3. Сенайет Гетачев (Эфиопия) – 8.25,85.

Тройной прыжок

1. Давислейди Веласко (Куба) – 14,85.

2. Сали Сарр (Сенегал) – 14,75.

3. Леянис Перес Эрнандес (Куба) – 14,60.

Метание копья

1. Янь Цзыи (Китай) – 67,11.

2. Сигрид Борге (Норвегия) – 61,92.

3. Адриана Вилагош (Сербия) – 61,33.

Толкание ядра

1. Чейз Джексон (США) – 20,74.

2. Джессика Схилдер (Нидерланды) – 20,11.

3. Сара Миттон (Канада) – 19,89.