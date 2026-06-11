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На 102-м году ушёл из жизни участник Олимпиады-1952 Юлен Уралов

На 102-м году ушёл из жизни участник Олимпиады-1952 Юлен Уралов
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В возрасте 101 года умер советский фехтовальщик на рапирах, двукратный чемпион СССР, участник Олимпийских игр 1952 года Юлен Уралов. Об этом сообщила Федерация фехтования России в телеграм-канале.

«Жизнь Юлена Уралова была примером мужества и преданности делу. Участник Великой Отечественной войны, награждённый медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда» и «За победу над Германией». Затем он покорял спортивные вершины: стал мастером спорта СССР, выступал на Олимпийских играх 1952 года в Хельсинки, дважды становился чемпионом СССР по фехтованию на рапирах, был чемпионом Вооружённых сил СССР.

Опыт и знания Юлена Исааковича продолжили служить спорту — после завершения карьеры он работал тренером и судьёй международной категории, внося неоценимый вклад в развитие нашего вида спорта.

Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и ученикам Юлена Исааковича, а также всем, кому дорого его имя. Светлая память», — написано в сообщении.

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