ФИДЕ временно приостановила членство Федерации шахмат России

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) уведомила Федерацию шахмат России (ФШР) о приостановке членства в организации как минимум до следующей Генеральной Ассамблеи. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте организации.

9 мая ФИДЕ направила ФШР запрос с требованием сообщить о принятых мерах в исполнение решения Спортивного арбитражного суда (CAS) от 11 марта 2026 года. По решению CAS ФШР в течение 90 дней обязана прекратить любую деятельность на территориях Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей и в Крыму.

Российские шахматисты с 2022 года были лишены права участвовать в международных соревнованиях из-за политической обстановки. В январе 2025 года ФИДЕ допустила до командных соревнований спортсменов, чей возраст не превышает 18 лет.