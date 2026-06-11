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ФИДЕ временно приостановила членство Федерации шахмат России

ФИДЕ временно приостановила членство Федерации шахмат России
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Международная шахматная федерация (ФИДЕ) уведомила Федерацию шахмат России (ФШР) о приостановке членства в организации как минимум до следующей Генеральной Ассамблеи. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте организации.

9 мая ФИДЕ направила ФШР запрос с требованием сообщить о принятых мерах в исполнение решения Спортивного арбитражного суда (CAS) от 11 марта 2026 года. По решению CAS ФШР в течение 90 дней обязана прекратить любую деятельность на территориях Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей и в Крыму.

Российские шахматисты с 2022 года были лишены права участвовать в международных соревнованиях из-за политической обстановки. В январе 2025 года ФИДЕ допустила до командных соревнований спортсменов, чей возраст не превышает 18 лет.

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