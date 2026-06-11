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Глава ФШР заявил, что юристы занялись вопросом приостановления членства организации в ФИДЕ

Глава ФШР заявил, что юристы занялись вопросом приостановления членства организации в ФИДЕ
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Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов заявил, что юристы приступили к изучению решения Международной федерации шахмат (ФИДЕ) о приостановке членства ФШР.

«ФШР приняла к сведению решение Совета ФИДЕ. Сейчас юристы изучают его, мы оставляем за собой право оспорить решение Совета, если усмотрим для этого основания. Безусловно, вызывает сожаление, что Совет ФИДЕ вынужден двигаться в русле решения CAS и принять данное постановление, но для нас это не является неожиданностью.

Одновременно мы надеемся, что Комиссия ФИДЕ по этике и дисциплинарным вопросам также оперативно примет к рассмотрению наше обращение касательно действий президента Федерации шахмат Украины и применит к нему максимальное наказание в соответствии с уставом ФИДЕ», — цитирует Филатова ТАСС.

Ранее стало известно, что ФИДЕ уведомила ФШР о приостановке членства в организации как минимум до следующей Генеральной ассамблеи, о чём было сообщено в пресс-релизе.

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