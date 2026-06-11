Федерацию шахмат России лишили членства в ФИДЕ на три года
Федерацию шахмат России (ФШР) лишили членства в Международной шахматной федерации (ФИДЕ) на три года — сообщает официальный сайт ФИДЕ. Отстранение вступает в силу с 10 июня. Возвращение ФШР в состав ФИДЕ возможно в случае исполнения решения Спортивного арбитражного суда (CAS).
В рамках санкций ФШР теряет право участвовать в любых мероприятиях под эгидой ФИДЕ. Кроме того, национальная команда России не сможет выступать на турнирах.
При этом ряд возможностей для российских представителей шахматного спорта сохраняется:
- Игроки, тренеры и арбитры вправе участвовать в индивидуальных соревнованиях;
- Команды из российских шахматистов могут выступать под нейтральным флагом;
- Российские юниоры сохранили право играть под национальным флагом;
- Турниры, проводимые на территории России (за исключением новых регионов и Крыма), продолжат учитываться в официальном рейтинге ФИДЕ.
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