Российские тхэквондисты столкнулись с невыдачей в срок виз для соревнований в Германии

Российские тхэквондисты, которые должны были выступить в мае на чемпионате Европы в Мюнхене и в июне на Кубке президента в Нюрнберге, не смогли получить немецкие визы в положенный срок из-за долгого рассмотрения документов консульством.

«Никто из российских спортсменов визу в Германию не получил. В Нюрнберге на Кубке президента удалось выступить тем, кто ранее получил итальянские шенгенские визы, оформленные для участия в этапе серии Гран-при, который проходил в Риме в те же сроки, что и турнир в Нюрнберге», – цитирует ТАСС одного из представителей Федерации тхэквондо России.

Чемпионат Европы проходил с 11 по 14 мая, Кубок президента — с 4 по 7 июня. С 2026 года российские тхэквондисты выступают на международной арене с флагом и гимном страны.