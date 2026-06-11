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Российские тхэквондисты столкнулись с невыдачей в срок виз для соревнований в Германии

Российские тхэквондисты столкнулись с невыдачей в срок виз для соревнований в Германии
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Российские тхэквондисты, которые должны были выступить в мае на чемпионате Европы в Мюнхене и в июне на Кубке президента в Нюрнберге, не смогли получить немецкие визы в положенный срок из-за долгого рассмотрения документов консульством.

«Никто из российских спортсменов визу в Германию не получил. В Нюрнберге на Кубке президента удалось выступить тем, кто ранее получил итальянские шенгенские визы, оформленные для участия в этапе серии Гран-при, который проходил в Риме в те же сроки, что и турнир в Нюрнберге», – цитирует ТАСС одного из представителей Федерации тхэквондо России.

Чемпионат Европы проходил с 11 по 14 мая, Кубок президента — с 4 по 7 июня. С 2026 года российские тхэквондисты выступают на международной арене с флагом и гимном страны.

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