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Умар Кремлёв избран на пост председателя наблюдательного совета ФСБР

Умар Кремлёв избран на пост председателя наблюдательного совета ФСБР
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В Москве прошла внеочередная конференция Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), и одним из главных решений заседания стало единогласное избрание функционера Умара Кремлёва на пост председателя наблюдательного совета ФСБР.

Введение этой должности стало возможным в связи с тем, что на текущем заседании был утверждён новый устав организации. При этом кандидатура Умара Кремлёва была единогласно предложена членами исполкома ФСБР.

Стоит отметить, что Умар Кремлёв занимает пост президента Международной федерации бокса (IBA) и Международной федерации нард (IBF), а в прошлом он возглавлял попечительский совет ФСБР.

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