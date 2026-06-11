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Конгресс IBSF отклонил предложение об исключении Федерации бобслея России

Конгресс IBSF отклонил предложение об исключении Федерации бобслея России
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Делегаты конгресса Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) не поддержали инициативу об исключении Федерации бобслея России (ФБР) из состава организации. В работе конгресса принял участие президент ФБР Анатолий Пегов. Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярёв в социальной сети.

«Благодарю руководство IBSF и национальные федерации, выступившие в поддержку ФБР, за взвешенный и ответственный подход. Это решение соответствует позиции Международного олимпийского комитета, ориентированного на защиту интересов спортсменов и сохранение честной спортивной конкуренции.

Спорт должен оставаться пространством диалога, уважения и равных возможностей для всех атлетов. Будем и далее предпринимать все меры для дальнейшего полноценного возвращения российских спортсменов на международную арену», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.

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