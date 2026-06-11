Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Глава МОК Ковентри пообещала успешную организацию летних Олимпийских игр — 2028

Глава МОК Ковентри пообещала успешную организацию летних Олимпийских игр — 2028
Комментарии

Президент МОК Кирсти Ковентри рассказала об уверенности в том, что организаторы летних Олимпийских игр в Лос‑Анджелесе‑2028 успешно справятся с вызовами, которые обозначил чемпионат мира по футболу 2026 года, — в том числе с вопросами оформления виз, обеспечения безопасности и соблюдения прав человека.

«Мы, конечно, внимательно следим за чемпионатом мира по мере приближения даты его начала. Я уверена, что через два года мы сможем преодолеть ряд трудностей, с которыми сейчас сталкивается чемпионат мира», — приводит слова Ковентри Inside the Games

Летние Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе (США) с 14 по 30 июля. Это будут XXXIV летние Олимпийские игры. Город примет их в третий раз в своей истории — ранее Олимпиады проходили в 1932 и 1984 годах.

Материалы по теме
Президент МОК Ковентри: мы не должны выплачивать вознаграждения на Олимпийских играх
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android