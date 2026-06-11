Глава МОК Ковентри пообещала успешную организацию летних Олимпийских игр — 2028

Президент МОК Кирсти Ковентри рассказала об уверенности в том, что организаторы летних Олимпийских игр в Лос‑Анджелесе‑2028 успешно справятся с вызовами, которые обозначил чемпионат мира по футболу 2026 года, — в том числе с вопросами оформления виз, обеспечения безопасности и соблюдения прав человека.

«Мы, конечно, внимательно следим за чемпионатом мира по мере приближения даты его начала. Я уверена, что через два года мы сможем преодолеть ряд трудностей, с которыми сейчас сталкивается чемпионат мира», — приводит слова Ковентри Inside the Games

Летние Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе (США) с 14 по 30 июля. Это будут XXXIV летние Олимпийские игры. Город примет их в третий раз в своей истории — ранее Олимпиады проходили в 1932 и 1984 годах.