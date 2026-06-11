Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Дегтярёв поздравил с избранием нового президента Международной федерации бобслея

Дегтярёв поздравил с избранием нового президента Международной федерации бобслея
Комментарии

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв поздравил немецкого специалиста Хайке Гроссванг с избранием на пост президента Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) на новый олимпийский цикл. Выборы состоялись 11 июня 2026 года в рамках конгресса IBSF в австрийском Зальцбурге.

«Поздравляю Хайке Гроссванг с избранием на пост президента Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF). Уверен, что её опыт работы в исполкоме федерации, глубокое понимание спорта и приверженность принципам честной конкуренции будут способствовать дальнейшему развитию бобслея и скелетона во всём мире. Рассчитываем на продолжение конструктивного диалога и последовательную работу в интересах всех спортсменов», — написал министр в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Дегтярёв поздравил Оспельта с избранием на пост президента FIS
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android