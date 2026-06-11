Дегтярёв поздравил с избранием нового президента Международной федерации бобслея

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв поздравил немецкого специалиста Хайке Гроссванг с избранием на пост президента Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) на новый олимпийский цикл. Выборы состоялись 11 июня 2026 года в рамках конгресса IBSF в австрийском Зальцбурге.

«Поздравляю Хайке Гроссванг с избранием на пост президента Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF). Уверен, что её опыт работы в исполкоме федерации, глубокое понимание спорта и приверженность принципам честной конкуренции будут способствовать дальнейшему развитию бобслея и скелетона во всём мире. Рассчитываем на продолжение конструктивного диалога и последовательную работу в интересах всех спортсменов», — написал министр в своём телеграм-канале.