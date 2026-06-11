Климент Колесников одержал победу на 100 м на спине на чемпионате России — 2026

Двукратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников одержал победу на дистанции 100 м на спине на чемпионате России – 2026 в Казани.

Колесников завершил заплыв, показав результат 52,52 секунды. Серебряную медаль выиграл Павел Самусенко (52,72), замкнул тройку призёров Георгий Яковлев, который завершил дистанцию за 53,19 секунды.

Плавание. Чемпионат России — 2026. Казань. 100 м на спине, мужчины:

1. Климент Колесников – 52,52.

2. Павел Самусенко – 52,72.

3. Георгий Яковлев – 53,19.

4. Георгий Смирнов – 53,28.

5. Дмитрий Савенко – 53,43.

6. Антон Мальцев – 53,81.

7. Максим Фофанов – 54,24.

8. Артём Норкин – 54,38.