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Яна Шакирова выиграла золотую медаль ЧР-2206 на дистанции 200 м комплексом

Яна Шакирова выиграла золотую медаль ЧР-2206 на дистанции 200 м комплексом
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Российская пловчиха Яна Шакирова выиграла золотую медаль на чемпионате России – 2026 в Казани на дистанции 200 м комплексным плаванием.

Шакирова завершила заплыв, показав результат 2.12,79. Серебряным призёром в данной дисциплине стала Виктория Машкина (2.13,76), замкнула тройку призёров Ирина Звягинцева с результатом 2.13,68.

Плавание. Чемпионат России — 2026. Казань. 200 м комплексное плавание, женщины:

1. Яна Шакирова – 2.12,79.
2. Виктория Машкина – 2.13,76.
3. Ирина Звягинцева – 2.13,68.
4. Виктория Таранникова – 2.14,72.
5. Анна Чернышёва – 2.15,52.
6. Екатерина Сибирко – 2.17,54.
7. Валерия Козлова – 2.17,76.
8. Полина Лейкина – 2.18,78.

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