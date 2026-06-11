Яна Шакирова выиграла золотую медаль ЧР-2206 на дистанции 200 м комплексом

Российская пловчиха Яна Шакирова выиграла золотую медаль на чемпионате России – 2026 в Казани на дистанции 200 м комплексным плаванием.

Шакирова завершила заплыв, показав результат 2.12,79. Серебряным призёром в данной дисциплине стала Виктория Машкина (2.13,76), замкнула тройку призёров Ирина Звягинцева с результатом 2.13,68.

Плавание. Чемпионат России — 2026. Казань. 200 м комплексное плавание, женщины:

1. Яна Шакирова – 2.12,79.

2. Виктория Машкина – 2.13,76.

3. Ирина Звягинцева – 2.13,68.

4. Виктория Таранникова – 2.14,72.

5. Анна Чернышёва – 2.15,52.

6. Екатерина Сибирко – 2.17,54.

7. Валерия Козлова – 2.17,76.

8. Полина Лейкина – 2.18,78.