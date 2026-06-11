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Егор Корнев установил новый рекорд России на дистанции 100 м вольным стилем

Егор Корнев установил новый рекорд России на дистанции 100 м вольным стилем
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Чемпион мира — 2025 в комбинированной эстафете пловец Егор Корнев побил свой же рекорд страны на дистанции 100 м вольным стилем, установленный в полуфинале чемпионата страны в Казани вчера, 10 июня.

Корнев завершил заплыв с результатом 46,96 секунды. Предыдущее достижение Егора было равно 46,99. Вторым на финише стал Иван Гирёв (47,63), замкнул тройку призёров Андрей Минаков с результатом 48,01.

Плавание. Чемпионат России — 2026. Казань. 100 м вольный стиль, мужчины:

1. Егор Корнев – 46,96.
2. Иван Гирёв – 47,63.
3. Андрей Минаков – 48.01.
4. Александр Щёголев – 48,11.
5. Василий Кукушкин – 48,13.

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