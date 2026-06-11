Егор Корнев установил новый рекорд России на дистанции 100 м вольным стилем

Чемпион мира — 2025 в комбинированной эстафете пловец Егор Корнев побил свой же рекорд страны на дистанции 100 м вольным стилем, установленный в полуфинале чемпионата страны в Казани вчера, 10 июня.

Корнев завершил заплыв с результатом 46,96 секунды. Предыдущее достижение Егора было равно 46,99. Вторым на финише стал Иван Гирёв (47,63), замкнул тройку призёров Андрей Минаков с результатом 48,01.

Плавание. Чемпионат России — 2026. Казань. 100 м вольный стиль, мужчины:

1. Егор Корнев – 46,96.

2. Иван Гирёв – 47,63.

3. Андрей Минаков – 48.01.

4. Александр Щёголев – 48,11.

5. Василий Кукушкин – 48,13.