Егор Корнев установил новый рекорд России на дистанции 100 м вольным стилем

Чемпион мира — 2025 в комбинированной эстафете пловец Егор Корнев побил свой же рекорд страны на дистанции 100 м вольным стилем, установленный в полуфинале чемпионата страны в Казани вчера, 10 июня.
Корнев завершил заплыв с результатом 46,96 секунды. Предыдущее достижение Егора было равно 46,99. Вторым на финише стал Иван Гирёв (47,63), замкнул тройку призёров Андрей Минаков с результатом 48,01.
Плавание. Чемпионат России — 2026. Казань. 100 м вольный стиль, мужчины:
1. Егор Корнев – 46,96.
2. Иван Гирёв – 47,63.
3. Андрей Минаков – 48.01.
4. Александр Щёголев – 48,11.
5. Василий Кукушкин – 48,13.