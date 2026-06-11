Варвара Филиппова стала чемпионкой России — 2026 на дистанции 100 м на спине

Российская пловчиха Варвара Филиппова одержала победу на дистанции 100 м на спине на чемпионате России – 2026, проходящем в эти дни в Казани.

Филиппова завершила дистанцию, показав результат 1.01,00. Серебряным призёром в данном виде программы стала Вероника Пугачёва (1.01,05), замкнула тройку призёров Дарья Зарубенкова с результатом 1.01,11 секунды.

Плавание. Чемпионат России — 2026. Казань. 100 м на спине, женщины:

1. Варвара Филиппова – 1.01,00.

2. Вероника Пугачёва – 1.01,05.

3. Дарья Зарубенкова – 1.01,11.

4. Анастасия Дуплинская – 1.01,27.

5. Милана Степанова – 1.01,39.

6. Елизавета Агипитова – 1.01,62.