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Варвара Филиппова стала чемпионкой России — 2026 на дистанции 100 м на спине

Варвара Филиппова стала чемпионкой России — 2026 на дистанции 100 м на спине
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Российская пловчиха Варвара Филиппова одержала победу на дистанции 100 м на спине на чемпионате России – 2026, проходящем в эти дни в Казани.

Филиппова завершила дистанцию, показав результат 1.01,00. Серебряным призёром в данном виде программы стала Вероника Пугачёва (1.01,05), замкнула тройку призёров Дарья Зарубенкова с результатом 1.01,11 секунды.

Плавание. Чемпионат России — 2026. Казань. 100 м на спине, женщины:

1. Варвара Филиппова – 1.01,00.
2. Вероника Пугачёва – 1.01,05.
3. Дарья Зарубенкова – 1.01,11.
4. Анастасия Дуплинская – 1.01,27.
5. Милана Степанова – 1.01,39.
6. Елизавета Агипитова – 1.01,62.

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