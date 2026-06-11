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Юлия Ефимова стала чемпионкой России — 2026 на 100 м брассом, Чикунова — вторая

Юлия Ефимова стала чемпионкой России — 2026 на 100 м брассом, Чикунова — вторая
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Призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова одержала победу на дистанции 100 м брассом на чемпионате России – 2026 в Казани.

Ефимова завершила заплыв, показав результат 1.06,90. Серебро выиграла Евгения Чикунова, которая коснулась бортика, остановив секундомер на отметке 1.06,99. Замкнула тройку призёров Ника Годун с результатом 1.07,36.

Плавание. Чемпионат России — 2026. Казань. 100 м брасс, женщины:

1. Юлия Ефимова – 1.06,09.
2. Евгения Чикунова – 1.06,99.
3. Ника Годун – 1.07,36.
4. Ралина Гилязова – 1.08,29.
5. Екатерина Ерешко – 1.09,46.
6. Анастасия Валле –1.09,81.

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