Юлия Ефимова стала чемпионкой России — 2026 на 100 м брассом, Чикунова — вторая

Призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова одержала победу на дистанции 100 м брассом на чемпионате России – 2026 в Казани.

Ефимова завершила заплыв, показав результат 1.06,90. Серебро выиграла Евгения Чикунова, которая коснулась бортика, остановив секундомер на отметке 1.06,99. Замкнула тройку призёров Ника Годун с результатом 1.07,36.

Плавание. Чемпионат России — 2026. Казань. 100 м брасс, женщины:

1. Юлия Ефимова – 1.06,09.

2. Евгения Чикунова – 1.06,99.

3. Ника Годун – 1.07,36.

4. Ралина Гилязова – 1.08,29.

5. Екатерина Ерешко – 1.09,46.

6. Анастасия Валле –1.09,81.