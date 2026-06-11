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Иван Кожакин опередил Кирилла Пригоду и стал чемпионом России на дистанции 100 м брассом

Иван Кожакин опередил Кирилла Пригоду и стал чемпионом России на дистанции 100 м брассом
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Российский пловец Иван Кожакин одержал победу на дистанции 100 м брассом на чемпионате России – 2026, который проходит в Казани.

Кожакин выиграл заплыв с результатом 58,93, опередив двукратного чемпиона мира Кирилла Пригоду (59,39). Замкнул тройку призёров в данной дисциплине Данил Семьянинов с результатом 59,77.

Плавание. Чемпионат России — 2026. Казань. 100 м брасс, мужчины:

1. Иван Кожакин – 58,93.
2. Кирилл Пригода – 59,39.
3. Данил Семьянинов – 59,77.
4. Александр Жигалов – 59,91.
5. Даниил Писецкий – 1.00,42.
6. Егор Титов – 1.00,55.

Чемпионат России – 2026 по плаванию проходит в Казани с 6 по 11 июня.

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