Иван Кожакин опередил Кирилла Пригоду и стал чемпионом России на дистанции 100 м брассом

Российский пловец Иван Кожакин одержал победу на дистанции 100 м брассом на чемпионате России – 2026, который проходит в Казани.
Кожакин выиграл заплыв с результатом 58,93, опередив двукратного чемпиона мира Кирилла Пригоду (59,39). Замкнул тройку призёров в данной дисциплине Данил Семьянинов с результатом 59,77.
Плавание. Чемпионат России — 2026. Казань. 100 м брасс, мужчины:
1. Иван Кожакин – 58,93.
2. Кирилл Пригода – 59,39.
3. Данил Семьянинов – 59,77.
4. Александр Жигалов – 59,91.
5. Даниил Писецкий – 1.00,42.
6. Егор Титов – 1.00,55.
Чемпионат России – 2026 по плаванию проходит в Казани с 6 по 11 июня.