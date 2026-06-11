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Юлия Ефимова высказалась о своей победе на чемпионате России —2026 в Казани

Юлия Ефимова высказалась о своей победе на чемпионате России —2026 в Казани
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Призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова прокомментировала победу на дистанции 100 м брассом на чемпионате России – 2026 в Казани. Ефимова завершила дистанцию за 1.06,09.

«Не прямо невероятное, хотелось бы побыстрее проплыть. Но всё равно безумно рада, что у меня всё получилось. Совершенно два разных настроения, когда у тебя что-то получается. Хотя, конечно, время слабое.

У меня получилось на 50 метров, я в команде, порадовалась за себя. Уже совсем другое настроение, в Париже можно и прибавить, главное, мне все свои болячки подлечить и оставить хоть что-то. Там будет уже совсем другой настрой, европейский, так скажем», – передаёт слова Ефимовой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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