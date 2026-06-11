Ефимова: к сожалению, завершение карьеры откладывается — готовимся к Парижу

Призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова призналась, что не планирует завершать карьеру в ближайшее время после успешного выступления на чемпионате России – 2026 в Казани.

«Завершение карьеры откладывается… К сожалению (смеётся). Готовимся к Парижу. По мне легко можно понять, что я очень люблю соревнования. Не просто взять и выигрывать, это тоже классно, но лучше всего, когда есть бодрая гонка.

Не ожидала, думала, мне надо просто держаться за Женей Чикуновой, чтобы остаться второй хотя бы с ней, дотерпеть, выполнить норматив, а тут я вижу, меня догоняют, накрывает меня, но дотерпела и даже в касание попала», – передаёт слова Ефимовой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.