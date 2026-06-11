Колесников — о Корневе: Егору нравится терпеть, он какой-то мазохист, работа окупила себя

Двукратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников прокомментировал выступление российского пловца Егора Корнева на чемпионате страны. Корнев установил несколько рекордов России на турнире.

«Я очень надеялся на то, что он действительно проплывёт по своим лучшим секундам. То, что он будет бить рекорды, закономерно. Где‑то внутри мне очень хочется радоваться. Но я видел его результаты, и всё происходящее в Казани для меня обыденно. В любом случае я очень рад, что так получилось.

Егор ещё лет пять назад, на чемпионате Европы на короткой воде в Казани, говорил мне, когда мы готовились плыть 100 м комплексом: «Почему я не плыву? В чём дело?» А я ему сказал: «Тебе сколько лет? Подожди два‑три года. Просто за счёт возраста ты быстрее поплывёшь, когда мужиком станешь». Так всё и вышло.

Знаете, есть люди, которые «терпилы». Поймите правильно. Они работают и терпят, ничего не говоря. А вот Егору в принципе нравится терпеть. Он какой‑то мазохист. Уже очень больно от нагрузки, а он всё равно такой: «Мне нравится».

Его работа окупила себя. Я рад, что у него всё получилось. Егор хоть и любит говорить, что он не талантливый, но талант не определяется только тем, как быстро плывёшь. Его талант — в этом терпении и умении работать, пахать на максимальных оборотах и не сдаваться», – передаёт слова Колесникова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.