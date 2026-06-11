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Ефимова — о Корневе: у него очень стабильная голова, он идёт как часы по восходящей

Ефимова — о Корневе: у него очень стабильная голова, он идёт как часы по восходящей
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Призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова прокомментировала результаты российского пловца Егора Корнева, которые он продемонстрировал на чемпионате страны в Казани. Во время соревнований Корнев пять раз устанавливал новые рекорды России на разных дистанциях.

«Егор – большой молодец, в его возрасте так и надо плавать, у него очень стабильная голова. Его не сбивают рекорды в полуфинале, многие после полуфинала с рекордом в финале сдают, а у него всё стабильно идёт, как часы, по восходящей.

Самое лучшее, что может быть у спортсмена – постоянно улучшать себя. Он поймал эту волну, и с неё уже тяжело слезть. Знаю это по себе, когда уже даже не чувствуется усталость, входишь в кураж и плывёшь всё подряд», – передаёт слова Ефимовой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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