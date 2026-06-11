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Ефимова — о Чикуновой: если Женя обратится за помощью, я ей подскажу

Ефимова — о Чикуновой: если Женя обратится за помощью, я ей подскажу
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Призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова сообщила, что не заметила волнения у российской пловчихи Евгении Чикуновой во время соревнований на чемпионате страны, отметив, что готова помочь ей справиться с этим состоянием при необходимости.

«Нервничать надо. Вот когда не нервничаешь – тогда не очень хорошо получается. Нужно просто эти нервы, эмоции, в правильное русло направлять. Но я не видела, если честно, проблем с этим у Жени Чикуновой, она ко мне не обращалась. На нервной энергетике повышается адреналин, даже лучше плывёшь. Главное – не перегореть. Если обратится Женя, я ей помогу, подскажу, но я и сама нервничаю, сложно что-то сказать.

По дистанциям нас тренерский штаб будет распределять, надеюсь, и 50 метров проплыву, и 100 метров, и эстафету. Изначально не было никаких эмоций, но потом я посмотрела и увидела, насколько быстрые нормативы, даже не все ребята, молодые, перспективные, опытные, отбираются. Есть дисциплины, где у нас всегда хорошие результаты были, по четыре человека делают отбор, а есть и те, где один с трудом, или вообще никого. И то, что я в 34 года смогла отобраться на ЧЕ – это очень круто. Так что я за себя очень рада», – передаёт слова Ефимовой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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