Тренер сборной России Шишин рассказал о размере делегации спортсменов на ЧЕ в Париже

Главный тренер сборной России по плаванию Андрей Шишин рассказал, в каком составе российская делегация отправится на чемпионат Европы – 2026 в Париже (Франция).

«Ориентировочно в районе 45 человек поедут на чемпионат Европы. Уже точно отобралось в районе 40 человек. 37 было по истечении пяти дней, и с каждой дистанцией было пополнение в составе. В некоторых дисциплинах отбирается по четыре человека. Так что этому турниру ставлю хорошую четвёрку.

Думаю, как раз уложимся в квоту. В целом чемпионат России получился хорошим. Но не космический, не на пятёрку. Были звёздные результаты, как у Егора Корнева, показавшего исторические секунды.

Но не обошлось без промахов. Одна из топовых спортсменок Дарья Трофимова не попала в наш состав. А она была в сингапурских «золотых» эстафетах, в комбинированной, в смешанной кролевой», – передаёт слова Шишина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.