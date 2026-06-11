Фесиков рассказал о желании Ефимовой завершить карьеру по ходу ЧР в Казани

Руководитель дирекции по плаванию Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Сергей Фесиков высказался о желании многократного призёра Олимпийских игр российской пловчихи Юлии Ефимовой завершить спортивную карьеру.

«Очень рад за Юлию Ефимову. Несмотря на то что я её знаю больше 20 лет, слышал, что она хотела сделать здесь финальный заплыв, она говорила, что 50 метров брассом тут будет ещё последний заплыв, для меня это было удивлением слышать… Неожиданное заявление, но не всё так просто. Пусть Юлия остаётся в команде, не всё так просто, Юля нужна для конкуренции, в том числе для Жени Чикуновой, быть мотиватором для всех.

Она едет на чемпионат Европы, едет в роли опытного бойца. Фактически капитана, будет мотивировать наших юниоров, помогать с точки зрения опыта, подсказок, а самое главное – уверен, что к лету Юлия расплывётся ещё быстрее. Такого опыта и уверенности в себе, как у Ефимовой, можно мало у кого увидеть. Только если смотреть на неё, рождаются быстрые секунды.

Мы знаем, как классно она умеет выступать в соревновательном режиме. Впереди у нашей сборной и у Юлии ещё турнир в Италии «Семь холмов», рад что она с нами, как и Олег Костин. Он подтвердил квоту на 50 метров баттерфляем, показал отличные секунды. Егор Корнев в полуфинале был феноменален, но сегодня победил опыт молодость. Щелчок по носу Егору, даже в 34 года опытные ветераны могут составить правильную конкуренцию», – передаёт слова Фесикова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.