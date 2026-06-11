Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Тренер сборной России Шишин назвал лёгкими отборочные нормативы на ЧЕ в Париж

Тренер сборной России Шишин назвал лёгкими отборочные нормативы на ЧЕ в Париж
Комментарии

Главный тренер сборной России по плаванию Андрей Шишин оценил отборочные нормативы на чемпионат Европы – 2026 в Париже (Франция).

«Нормативы на самом деле очень лёгкие. Критерий отбора всегда был как 10-й результат прошлогоднего европейского рейтинга. Сейчас мы взяли 12‑й результат. Более того, отбор на чемпионат Европы всегда был в апреле, теперь он проходит в июне. То есть отбор растянут, нормативы снижены.

Мы давно не были на мировой арене, не считая чемпионат мира в Сингапуре, и для нас это высокий уровень. Но в целом нормативы очень корректные, и команда в боевой готовности. Как раз в районе 40 россиян готовы ехать в Париж и биться за медали», – передаёт слова Шишина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Рылов ушёл, а Колесников опять лучший в мире. Мощное начало ЧР по плаванию — 2026!
Рылов ушёл, а Колесников опять лучший в мире. Мощное начало ЧР по плаванию — 2026!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android