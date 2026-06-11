Тренер сборной России Шишин назвал лёгкими отборочные нормативы на ЧЕ в Париж

Главный тренер сборной России по плаванию Андрей Шишин оценил отборочные нормативы на чемпионат Европы – 2026 в Париже (Франция).

«Нормативы на самом деле очень лёгкие. Критерий отбора всегда был как 10-й результат прошлогоднего европейского рейтинга. Сейчас мы взяли 12‑й результат. Более того, отбор на чемпионат Европы всегда был в апреле, теперь он проходит в июне. То есть отбор растянут, нормативы снижены.

Мы давно не были на мировой арене, не считая чемпионат мира в Сингапуре, и для нас это высокий уровень. Но в целом нормативы очень корректные, и команда в боевой готовности. Как раз в районе 40 россиян готовы ехать в Париж и биться за медали», – передаёт слова Шишина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.