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Корнев прокомментировал свой пятый рекорд России за один чемпионат страны

Корнев прокомментировал свой пятый рекорд России за один чемпионат страны
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Чемпион мира — 2025 в комбинированной эстафете пловец Егор Корнев прокомментировал пятый рекорд страны, который он установил на чемпионате России – 2026 в Казани. Ранее Корнев побил собственное же достижение на 100 м вольным стилем (46,96).

«Нормально всё, на пять оценю этот чемпионат для себя. Утомился, правда, хочется сейчас поесть и лечь спать. Нет секретов никаких. Просто работа над собой, анализ. И вера в свои силы, не более. Легендой не назову себя. Вот если бы я установил пять мировых рекордов, а не российских… Вот тогда окей. Это реально, почему нет? Я считаю, что реально всё. Пока только подхожу к этому.

Но я ни на кого из легенд прошлого не ориентируюсь. Только на себя. Зачем на кого‑то смотреть? Это же мой путь, а не чей-то. Так что я сам по нему пройду. Я нейтрален, слежу за собой. Прикольно посмотреть на соперников, однако моя задача – плыть быстрее. У меня нет кумиров, я ни на кого не молюсь как спортсмен. Просто занимаюсь спортом и стараюсь улучшить себя», – передаёт слова Корнева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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